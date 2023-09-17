Ремонт фонтана «Мишка» в Первомайском сквере Новосибирска обойдется в 8,9 млн рублей

Фонтан «Мишка» в Новосибирске отремонтируют за 8,9 млн рублей.

Почти 9 млн рублей выделено из бюджета города Новосибирск для проведения капитального ремонта фонтана «Мишка» в Первомайском сквере. Данные об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Для реализации проекта власти ищут подрядчика, который осуществит демонтаж чаши фонтана, установит новые железобетонные конструкции, применит новые стояки водопровода и проведет электромонтажные работы.

Фонтан «Мишка» находится в Первомайском сквере с 60-х годов прошлого века и неоднократно подвергался ремонту. Однако сейчас власти планируют провести масштабную реконструкцию объекта, включающую в себя обновление его чаши, системы подсветки и водоснабжения.

Желающие принять участие в выполнении проекта могут подать свои заявки до 25 сентября.

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