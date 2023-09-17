Сотрудник мэрии Новосибирска решил поехать на СВО добровольцев

Сотрудник мэрии Новосибирска отправился добровольцем на СВО.

Сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский решил отправиться в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца.

Он прощался со своими близкими на вокзале «Новосибирск Главный», где собрались многие желающие пожелать ему удачи.

Опытный артиллерист уже не первый раз участвует в боевых действиях и решил отдать свои силы, чтобы помочь Родине. В мэрии он работал в управлении общественных связей, однако понял для себя, что защита Родины является главной целью его жизни. Он убежден, что важно не строить карьеру, а заниматься защитой своей страны. Он отметил, что его главная мотивация – это желание обеспечить своему ребенку мирное будущее, свободное от войны и насилия.

Напомним, в Госдуме рассказали, когда мобилизованные вернутся из зоны СВО.