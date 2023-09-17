Спортсменки из Забайкалья отличились на соревнованиях по пляжному волейболу

В соревнованиях участвовали 17 команд из разных городов.

Две спортсменки из Забайкальского края Надежда Булгакова и Мария Потопа заняли пятое место на Всероссийских соревнованиях по пляжному волейболу среди ветеранов 2023 года в Анапе, пишет ИА ChitaMedia.

В соревнованиях участвовало 17 команд из разных городов России. В таком состязании девушки участвовали впервые. По словам спортсменок, соревнования были интенсивными, так как они не знали команды заранее и встречались с ними только во время матчей.

В борьбе за место в полуфинале, они проиграли паре из Владивостока. Сейчас забайкалки ставят перед собой новую цель — стать призерами в следующем году.

Напомним, спортсмены из Тюмени завоевали четыре медали на соревнованиях по биатлону.