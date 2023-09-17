«Страна будет стёрта с лица Земли»: раскрыта тайна пророчества Ванги об итоге военного конфликта

Слепая болгарская ясновидящая, предвидевшая локальный конфликт в Сирии, уверяла, что он спровоцирует Третью мировую войну, которая сотрёт с лица земли не одну страну. Портал «Сиб.фм» публикует пророчества Ванги о текущем мировом противостоянии и его плачевном финале.

Толкователи наследия Вангелии Гуштеровой из Болгарии, представители СМИ и люди, лично знавшие сильнейшую провидицу мира, уверяют, что её предсмертные видения описывали военный конфликт в Сирии. Во всяком случае, совпадений очень много.

Но на сирийских событиях Ванга не останавливалась. Она уверяла, что этот локальный конфликт развяжет Третья Мировую войну, в результате которой Европейские государства будут буквально стёрты с лица земли. Подобная участь ожидает и Америку, поясняла пророчица, отмечая, что этой страны, как привычного объединения разных штатов уже не будет.

Исчезновение государств болгарская ясновидящая пророчила и другим странам. Так, описывая видения о конфликте России и Украины, для второй она предрекла полное исчезновение, как государства: «Страну сотрут с лица Земли», предупреждала она, говоря об итогах текущей военной Спецоперации. Кстати, её начало она описывала, как день «пяти двоек». Многие толкователи уверяют, что это описание соответствует 22.02.22 года, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а спустя пару дней 24.02.22 года объявила о начале СВО на Украине.

По словам переводчика Ванги Стояна Петрова, именно эти даты стоит считать началом Третьей мировой войны, которую в том или ином виде мы наблюдаем в настоящее время. Цитируя слова провидицы, переводчик вспомнил её ключевую фразу: «Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему». Скорее всего, это означает, что текущий геополитический конфликт закончится в 2024 году.

Кстати, с этой датой согласны и другие экстрасенсы. Так, слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко уверяет, что мир наступит на Пасху-2024, а российский астролог Светлана Драган уверяет, что «на Украине в следующем году возможна внеочередная смена власти — Зеленский лишится поста президента, а новый правитель страны будет настроен не так воинственно и постарается заключить с Россией перемирие».