Тюменцу грозит срок за кражу магнитолы и аккумулятора

Мужчина продал краденные устройства и купил на вырученные деньги алкоголь.

В Тюмени ранее судимый 60-летний мужчина украл автомагнитолу, аккумулятор, а также разбил окна. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей, пишет Вслух.ru.

Правоохранители задержали подозреваемого. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что план заранее не продумывал. Краденные устройства тюменец продал, а деньги потратил на спиртное.

В итоге на мужчину завели уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, забайкалец украл из машины родственницы кошелек с деньгами.