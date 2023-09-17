В Чите стая алабаев напала и разорвала домашнюю собаку

Это не первый случай, когда собаки сбегают с территории базы и терроризируют дачников и их питомцев.

В Чите стая алабаев забралась в чужой дом и насмерть загрызла хозяйскую собаку. Судя по записи с камер, на место событий пришел охранник, однако предпринимать ничего не стал, а просто увел за поводок рыжего пса, пишет РТК «Забайкалье».

«Охранник то видел, что задавленная собака лежит, все в крови. Вся машина, все в крови. Это как они её драли со всей дури. И кролик у меня умер, он на втором этаже стоял, от звуков». - рассказала хозяйка убитой собаки.

Причем это не первый случай, когда собаки сбегают с местных баз и терроризируют местных жителей и их питомцев. Недавно бродячие псы задрали домашнюю кошку, которая случайно выбежала во двор дома.

Напомним, под Новосибирском бойцовская собака напала на спаниеля.