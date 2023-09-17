В Госдуме прокомментировали информацию о переносе осеннего призыва в армию

По словам зампредседателя Госдумы, такой информации на сегодняшний день нет.

В сети появилась информация о переносе начала осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября 2023 года. Однако, по словам зампредседателя думского комитета по обороне Юрия Швыткина, в Госдуме такой информацией не располагают.

«Я этой информацией не располагаю и знаю, что никто пока не менял с 1 октября на 1 ноября. То есть идет все в плановом режиме на сегодняшний день», — сказал депутат в беседе с RTVI.

Напомним, в Новосибирске глава Совета отцов объяснил пользу увеличения призывного возраста.