В Караканском бору под Новосибирском заметили медведя

Жители Новосибирской области заметили медведя в лесной просеке.

В Ордынском районе Новосибирской области заметили медведя. Об этом сообщила местная жительница в группе «Грибы и грибные места НСО» Вконтакте.

Как рассказала Елена, хищника увидел её муж на 63-м километре трассы. В Караканском бору в этом месте начинается просека, за которой через пару километров видна болотистая местность. В этом месте медведь вышел из подлеска, встал на задние лапы, осмотрелся и ушел.

По словам мужа Елены, медведь был не крупный.

Ордынский район, как юг Новосибирской области, часто становится местом обитания медведей. Их привлекают заболоченные места, леса и поля, а также близость водоёмов. Караканский бор соответствует всем этим пожеланиям.

В Минприроды Новосибирской области отметили, что раньше в этих местах медведей не водилось, но с постепенным заболачиванием местности их стали по душе окрестности юга Новосибирской области.

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