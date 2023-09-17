В Новосибирске 7-летний ребёнок выжил после падения с 8 этажа

В Новосибирске мальчик выпал из окна на 8 этаже.

В Новосибирске 7-летний мальчик выпал из окна на 8 этаже. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

Инцидент произошел 16 сентября в Октябрьском районе города. По данным ведомства, ребёнок оставался без присмотра взрослых в квартире. На опубликованных кадрах в соцсетях видно, что ребенок вылез из окна и держался за подоконник одной рукой. Однако ребёнок не удержался и упал на крышу подземного паркинга.

К месту происшествия прибыли экстренные службы города. Ребёнка госпитализировали с различными травмами.

Очевидица происшествия заявила в соцсетях, что у мальчика есть отклонения в развитии. Она также утверждает, что после падения врачи наложили ему корсет на шею.

Следователи СК начали проверку для выяснения всех обстоятельств.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске полиция начала проверку после драки со стрельбой на Затулинке.