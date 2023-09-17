В Новосибирске митрополит Никодим освятил 7 новых пожарных машин

В Новосибирске освятили новые пожарные автоцистерны МЧС.

В Новосибирске Русская православная церковь (РПЦ) освятила семь новых автоцистерн Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые были доставлены региональным спасателям из Челябинской области. Обряд освящения прошел у Вознесенского кафедрального собора и был проведен лично митрополитом Никодимом, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Новосибирской области.

Эти семь новых автоцистерн имеют улучшенные характеристики и были недавно доставлены в пожарные части городов Новосибирска, Бердска, Краснообска и Искитима. Все машины успешно прошли испытания и уже были задействованы в тушении пожаров в регионе.

Митрополит Никодим благословил сотрудников МЧС на их нелегкий труд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в посёлке Маслянино под Новосибирском загорелся склад на площади 900 «квадратов». Как сообщил позже владелец, склад был неиспользуемым. Никто не пострадал.