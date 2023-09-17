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общество проиcшествия

В Новосибирске на мосту столкнулись BMW и Daewoo Matiz

Фото: группа «АСТ-54» Вконтакте

На Октябрьском мосту в Новосибирске столкнулись два автомобиля.

Утром в воскресенье, 17 сентября, в Новосибирске столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Авария произошла на Октябрьском мосту. BMW получила серьёзные повреждения лобовой части корпуса. Судя по фотографиям очевидцев, автомобиль врезался в отбойник, погнул его и с корнем выдрал из бетона ножку укрепления.

Информации о пострадавших не поступало.

Фото В Новосибирске на мосту столкнулись BMW и Daewoo Matiz 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске байкеры закрыли мотосезон-2023. Сиб.фм собрал лучшие фотографии с фестиваля байкеров.

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Сергей Щукин
Журналист

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