В Новосибирске на мосту столкнулись BMW и Daewoo Matiz

На Октябрьском мосту в Новосибирске столкнулись два автомобиля.

Утром в воскресенье, 17 сентября, в Новосибирске столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Авария произошла на Октябрьском мосту. BMW получила серьёзные повреждения лобовой части корпуса. Судя по фотографиям очевидцев, автомобиль врезался в отбойник, погнул его и с корнем выдрал из бетона ножку укрепления.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске байкеры закрыли мотосезон-2023. Сиб.фм собрал лучшие фотографии с фестиваля байкеров.