В Новосибирске пожаловались на оргии и шум в кафе «Синяя Лагуна»

В Ленинском районе Новосибирска пожаловались на шум по ночам.

Жители Новосибирска сообщают о проблемах у кафе «Синяя Лагуна». Они жалуются на место для выпивки, сформировавшееся возле кафе «Синяя Лагуна», которое работает круглосуточно на улице Забалуева, около жилого дома №21/1. Об этом сообщают в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Кафе открылось в апреле 2023 года, и по словам местных жителей, вокруг него собираются бездомные и пьяные люди, устраивая громкие пьянки и оргии. Люди, присутствующие на месте, агрессивно реагируют на замечания свидетелей, дерутся и угрожают им. Жители также сообщают, что обращались за помощью в полицию, но все мероприятия, которые проводились, были неэффективными.

Автор поста также уточняет, что в июне 2023 года местная жительница сообщила, что видела среди выпивающих двух несовершеннолетних девочек. По словам женщины, одной из них залили лицо перцовым баллончиком.

Жители сейчас обращаются к администрации Ленинского района с просьбой вмешаться и решить проблему на этой территории.

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