В Новосибирске прошёл пикет из-за низких зарплат в скорой помощи

В Новосибирске прошла акция протеста по проблемам Минздрава.

В субботу, 16 сентября, в Новосибирске прошёл пикет в поддержку сотрудников скорой помощи. Акцию протеста согласовали с мэрией города.

В пикете приняли участие 15 человек. В первую очередь, протестующие были недовольны зарплатой и физической нагрузкой. Так, фельдшер высшей категории получает в месяц 30 тысяч рублей, а из-за малого числа бригад вся смена проходит в вызовах.

Текущее состояние скорой помощи пикетчики назвали «развалом службы».

О нехватке врачей скорой помощи сообщалось и ранее. Так, новосибирские СМИ рассказывали, что за 24 часа одна бригада скорой помощи может быть задействована в 40 вызовах, и их становится все меньше. Михаил Андрочников, заместитель председателя профсоюза здравоохранения России в регионе, утверждал, что проблемы на самом деле существуют.

Министерство здравоохранения указывает количество бригад около 90 в среднем исчислении, но летом их количество снижается, поскольку многие уходят в отпуска.