В Новосибирской области обсудили изменение зарплаты скорой помощи

В Новосибирской области врачи скорой помощи получат зарплату по новой схеме.

Представители Минздрава Новосибирской области провели встречу с врачами скорой помощи для обсуждения вопроса заработной платы. Мероприятие состоялось 15 сентября и собрало медиков со всех подстанций, а также министра здравоохранения и главу комитета по соцполитике Заксобрания.

В связи с отменой ковидных выплат из фонда социального страхования вопрос стимулирования оплаты труда медиков стал особенно остро волновать врачей скорой помощи. Однако замминистра здравоохранения Александр Колупаев на встрече отметил, что средняя зарплата работников соответствует целевым показателям, определенным в "майских указах" президента.

Тем не менее, областной Минздрав выразил готовность пересмотреть подходы к стимулированию в фонде оплаты труда для сохранения высококвалифицированных специалистов.

По итогам встречи было решено, что в течение двух месяцев сотрудники скорой помощи будут проводить оценку эффективности принимаемых мер. Затем результаты будут обсуждены с руководством Минздрава и профильным комитетом Заксобрания, и будут разработаны дальнейшие шаги для развития службы скорой медицинской помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прошёл пикет из-за низких зарплат в скорой помощи.