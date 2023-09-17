Правительство Новосибирской области в полном составе ушло в отставку.

С целью соответствия требованиям федерального закона и Устава Новосибирской области, весь состав Правительства Новосибирской области подал в отставку с 15 сентября. Однако работа в регионе не прекращается. Это решение было принято на экстренном совещании правительства региона в связи с избранием Андрея Травникова губернатором и его вступлением в должность.

Как сообщается на официальном сайте регионального правительства, в ходе совещания был утвержден проект постановления о передаче полномочий правительству. После его подписания постановление будет опубликовано на официальном сайте.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что «все кадровые мероприятия будут проведены в соответствии с установленным графиком», и что они будут продолжать работу и выполнять все задачи, поставленные перед ними. Он должен сформировать новый состав правительства области не позднее месяца с момента вступления в должность.

За день до этого, 15 сентября прошла инаугурация губернатора. Андрей Травников одержал победу на выборах, получив поддержку 75,72% избирателей (более 520 тысяч голосов).