Водитель Lada Priora разбился насмерть на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области произошло ночное смертельное ДТП.

Вечером в субботу, 16 сентября, на трассе под Новосибирском Lada Priora наехала на насыть и потеряла управление. Водитель погиб. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

ДТП произошло на 96-м километре трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в 21:40.

23-летний водитель Lada Priora не увидел дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах, и наехал на насыпь из песка. Автомобиль потерял управление и врезался в дорожное перекрытие. Из-за этого водитель скончался. Трое его пассажиров получили несмертельные травмы, их госпитализировали на автомобилях скорой помощи. Характер травм предстоит уточнить врачам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прошёл пикет из-за низких зарплат в скорой помощи. Аротестующие были недовольны зарплатой и физической нагрузкой. Так, фельдшер высшей категории получает в месяц 30 тысяч рублей, а из-за малого числа бригад вся смена проходит в вызовах.