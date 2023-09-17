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общество

Врач предупредила об опасности ротавирусной инфекции для детей

Freepik, authors: golibtolibov

При ротавирусе у детей наступает обезвоживание, что может привести к поражению сердца и почек.

Руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Сусанна Харит рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что люди тяжело болеют ротавирусной инфекцией всего несколько раз в жизни.

«Наиболее тяжело болеют маленькие дети, у них при ротавирусной инфекции может быстро наступить обезвоживание, что приводит к поражению сердца, почек, судорогам. Именно для детей и предложена вакцинация», — объяснила специалист.

При этом врач подчеркнула, что инфекция чаще всего передается фекально-оральным путем, в меньшей степени — аэрозольным.

«Если человек болеет легкой формой ротавирусной инфекцией, или недавно выздоровел, он все равно выделяет вирус с каловыми массами, если не мыть руки после туалета трогать ими все окружающее, неизбежно вирус там остается», — добавила она.

Напомним, в Новосибирске псориазом стали болеть даже трёхлетние дети.

#дети #врач #Заболевание #инфекция
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Дарья Бочкун
журналист

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