Врач Строков назвал идеальное время для употребления яиц, чтобы похудеть

Куриные яйца лучше оставить на белковый перекус для сытости на длительное время.

Нутрициолог Игорь Строков рассказал, что белковая диета стимулирует обмен веществ и способствует наращиванию мышечной массы, пишет RuNews24.ru со ссылкой на МедикФорум.

По словам специалиста, лучше отказаться от употребления яиц на завтрак, так как они наиболее полезны в вечернее время.

Врач подчеркнул, что куриные яйца усваиваются лучше к концу дня и помогают организму избавиться от лишних килограммов. Дело в том, что затрачивается много энергии для расщепления белка, особенно во время сна. Благодаря этому стимулируется сжигание жира, добавил он.

Напомним, диетолог Русакова предупредила о вреде избытка соли в организме.