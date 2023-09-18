До мурашек: в Новосибирске прошла выставка экзотических животных — завораживающие кадры

В Новосибирске прошла уникальная специализированная выставка-продажа экзотических животных под названием СибЭкзо. В течение двух дней, 16 и 17 сентября, жители города с огромным интересом посещали это мероприятие. По словам организаторов, СибЭкзо стала первой выставкой такого формата в Сибири.

Оказалось, что среди жителей Новосибирска есть много людей, которые увлекаются содержанием экзотических животных в своих домах. Они не только держат пауков, змей и многоножек, но и готовы заплатить за них большие деньги. Террариумные животные являются особым направлением в зообизнесе и имеют свои специализированные каналы поставок и заводчиков.

Согласно оценкам владельцев зоомагазинов, в Новосибирске насчитывается около двух тысяч впечатляющих частных коллекций рептилий, насекомых, пауков и моллюсков. В прошлые выходные многие из этих коллекционеров обновили свои сокровищницы, посетив СибЭкзо. На выставке можно было приобрести пауков-птицеедов, рогатых лягушек, разноцветных гекконов, пустынных многоножек, гигантских улиток, змей и множество других экзотических насекомых.

Как прошёл необычный показ — в репортаже фотокорреспондента Сиб.фм Дениса Винокурова.