Жители европейских стран выступают с критикой в адрес оперной певицы Анны Нетребко.

В Берлине все билеты на выступление знаменитой оперной певицы Анны Нетребко в опере Верди были распроданы. Вчера состоялось ее первое выступление в Германии с февраля 2022 года, и зрители оказались в полном восторге. По информации от Das Erste, певицу благодарили "бурными длительными овациями". Несмотря на некоторые недовольные выкрики из зала, Нетребко ответила на них демонстративно скрещенными руками и победной улыбкой.

Однако, согласно информации от немецкого телеканала ИноТВ, который освещал возвращение оперной дивы на сцену, акцент был сделан не на успехе и полном зале, а на протестах "проукраинских активистов" против ее выступления снаружи.

Ранее Сиб.фм сообщал о новом скандале, связанном с оперной певицей Анной Нетребко, чей концерт в Новосибирске был отменен весной этого года. В настоящее время дива проживает в Европе, но время от времени подвергается критике со стороны бывших поклонников из России.

После переезда 51-летней певицы на постоянное место жительства в Европу, Анна Нетребко перестала упоминать о своих связях с Россией. Однако, когда она решила показать свои апартаменты подписчикам, она столкнулась с резкой критикой.