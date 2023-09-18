Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты летней оздоровительной кампании 2024 года

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритетные направления подготовки оздоровительной кампании 2024 года в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.

«Хорошо, что мы не только улучшаем материально-техническую базу существующих лагерей, но и создаем новые, разнообразные форматы. Рекомендую изучить и постараться использовать его в следующем году опыт лагеря «Цивилизация» в Маслянинском районе. Интересный формат сезонного лагеря с одной стороны, с комфортными условиями проживания, с другой стороны с возможностью полностью погрузиться в природу и активный отдых. И формат лагеря «Юнармеец» в Шилово Новосибирского района. Чем он интересен – используется инфраструктура существующей школы: пищеблок, столовая, спортивный блок, классы. При этому, у детей есть возможность, опять же, пожить в условиях, приближенных к полевым. Интересный опыт. Если кто-то найдет возможность у себя его повторять, я поддержу.

Не первый год мы отмечаем противоречие, когда со стороны подростков, их родителей высокий запрос на трудоустройство летом, при этом и работодатели заинтересованы в дополнительных рабочих руках. Но жесткие требования законодательства, иногда излишне жесткие, сдерживают желаемое количество трудоустраиваемых ребят. Сегодня, когда предприятия крайне остро заинтересованы в привлечении будущих кадров, это противоречие проще преодолевать. Поэтому я попрошу тщательно подготовиться к сезону 2024 года и заявить, что нужно сделать, для того, чтобы увеличить количество трудоустроенных подростков в следующем году», — отметил глава региона.

Врио министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева доложила главе региона об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2023 года в Новосибирской области.

В летней оздоровительной кампании этого года приняли участие 1009 организаций, в том числе 62 загородных лагеря, из них 55 стационарных и 7 палаточных, и 947 лагерей с дневным пребыванием.

Численность оздоровленных детей в сравнении с прошлым годом увеличилась на 5,6 тысяч и составила 121 099 детей.

Пришкольные площадки посетили порядка 70 тысяч детей, загородные и палаточные – более 50 тысяч.

Благодаря поддержке Губернатора по выделению дополнительных средств из областного бюджета в размере более 600 млн рублей, удалось не только обеспечить необходимый уровень подготовки организаций к открытию и значительно укрепить их материально техническую базу, но и открыть новые места для отдыха и оздоровления детей.

Всего в текущем году на территории региона открыто три новых лагеря на 198 мест. Два из них в Маслянинском районе: это лагерь «Цивилизация», и военно-спортивный детско-юношеский палаточный лагерь «Спецназ дети. Новосибирск». Кроме того, палаточный лагерь «Юнармеец» открыт в Новосибирском районе на территории школы № 11 Шиловского гарнизона.

Финансовая поддержка из областного бюджета позволила начать работы по реконструкции детского лагеря им. Адмирала Нахимова в Бердске, которая будет проведена в период ближайших двух лет. После завершения работ появится новый круглогодичный стационарный лагерь, который будет принимать порядка 160 детей в смену.

На сегодняшний день трудоустроены 6 653 подростка, из них в летний период – около 6 тысяч. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса в летний период трудоустроено 83 подростка.

Среди предприятий и организаций, предоставляющих работу подросткам: учреждения социальной сферы, образования, здравоохранения, промышленные предприятия и организации ИТ-сферы.