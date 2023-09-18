Индексация пенсий с 1 октября 2023 года: кому и как повысят выплаты

В России ожидается индексация пенсионных выплат.

Согласно информации, опубликованной в «Известиях», с 1 октября индексация пенсий ожидает определенные категории граждан в России. Повышение в размере 10,5% затронет военных и лиц, имеющих статус, эквивалентный военному: сотрудников ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардии и МВД. Общее количество людей, получающих повышение, составит около 2,6 миллиона человек.

Помимо этого, как сообщила юрист Оксана Красовская изданию life.ru, пожилые люди, достигнувшие 80-летнего возраста в октябре 2023 года, получат удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Это означает, что они получат дополнительно 7567 рублей 33 копейки.

Также повышение выплаты ждет тех, кому была установлена первая группа инвалидности с 1 октября 2023 года.

Однако стоит отметить важный момент, на который указывает юрист: повышение фиксированной выплаты устанавливается один раз. Если человек получил первую группу инвалидности и ему назначена страховая пенсия, то прибавка выплачивается сразу. Однако после достижения возраста 80 лет повышение выплаты больше не предусмотрено.

Эксперт также напоминает, что до 1 октября льготникам необходимо определиться с форматом получения набора социальных услуг. Те, кому положено, должны решить, получать услуги в натуральном виде или в денежном эквиваленте.

Набор социальных услуг включает обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В настоящее время эти услуги предоставляются автоматически в натуральном виде, однако до 1 октября льготники могут подать заявление и выбрать их денежный эквивалент. В этом случае они будут получать дополнительную выплату с 1 января 2024 года.