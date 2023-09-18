Медицинский эксперт Новосёлов рассказал о риске введения масочного режима в Новосибирске

Медик Новосёлов заявил о риске введения масочного режима в Новосибирске

С 18 сентября в московском Доме правительства России введут инфекционные ограничения: сократят число посетителей в деть и контактов между сотрудниками, уменьшат число командировок и обяжут всех носить маски, как в 2020 году. О том, какие шансы получить такие же ограничения в Новосибирской области, рассказал кандидат медицинских наук Яков Новосёлов в беседе с «МК в Новосибирске».

Решение о введении масочного режима может принять только правительство региона. За последний месяц заболеваемость резко выросла, что характерно для осеннего периода. Это стандартная вспышка COVID-19, гриппа и ОРВИ.

По словам эксперта, вводить ограничительные меры не имеет смысла, так как жители области традиционно находят способы их игнорировать, а эпидемиологическая ситуация не меняется. Так, продавцы в магазинах надевают маски только на кассе и снимают в зале, а также не меняют их каждые 2 часа.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что вводить коронавирусные ограничения не будут, пока на это не появится оснований. К середине сентября их ещё нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что девятый класс не отправили на карантин после того, как половина учеников заболела.