Общественники из Новосибирска требуют отменить концерт «Симфония Rammstein»

Новосибирские общественники требуют отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» в Академгородке из-за лидера рок-группы.

Группа общественных деятелей из Новосибирска выступила с требованием отменить концерт оркестра CAGMO, который должен состояться 21 сентября в Академгородке. Об этом пишет Mash Siberia.

Оркестр неоклассики планировал исполнить хиты немецких рокеров Rammstein в Доме учёных СО РАН. Однако, представители организации "Радетель" высказали своё недовольство из-за лидера известной рок-группы.

Активисты обратили внимание на клип Till The End, где солист Rammstein Тилль Линдеманн, одетый в немецкую шинель времен Второй мировой войны, изображает изнасилование русских девушек в Петербурге. Кроме того, музыкант выразил поддержку Украины. "Радетели" считают, что такое поведение не может быть принято в нашей стране, даже если речь идёт о музыке.

Активисты уже обратились в прокуратуру, к мэру города и в СО РАН с требованием отменить выступление оркестра. Они настаивают на том, что мероприятие должно быть отменено.



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