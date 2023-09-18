Первые пассажиры получили компенсацию за посадку самолёта в поле под Новосибирском

Пассажирам самолета Сочи – Омск, который совершил экстренную посадку под Новосибирском, заплатят по 100 тысяч рублей.

«Уральские авиалинии» произвели первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса Сочи-Омск, который экстренно приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Сегодня,18 сентября, «Уральские авиалинии» произвели первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса U6-1383 Сочи – Омск в размере 100 000 рублей каждому», — говорится в сообщении.

Пассажиры самолета получат выплаты в течение 5-10 дней. Кроме этого, у специалистов компании находятся ещё 34 заявления на компенсацию. Всего, по словам представителей «Уральский авиалиний», было получено 110 заявлений.

Напомним, на борту летевшего самолёта находились 167 человек. Одной беременной девушке понадобилась медпомощь после экстренного приземления в поле под Новосибирском.

Как ранее писал Сиб.фм, пилот севшего под Новосибирском самолета рассказал, как удалось избежать катастрофы.