Под Новосибирском в лесу нашли тело пропавшей женщины

В Новосибирской области в лесу обнаружили тело 41-летней женщины.

В Баганском районе Новосибирской области обнаружили тело 41-летней местной жительницы, которая пропала без вести. Об этом пишет ОТС-Горсайт со ссылкой на региональный СК.

Родственники женщины обратились за помощью к местным жителям и людям из соседних районов, распространяя фотографию Оксаны Обуховой в социальных сетях и мессенджерах. Волонтёры откликнулись на призыв и вместе с родственниками прочесали село и лес рядом.

В субботу, 16 сентября, тело женщины было обнаружено в лесу. У неё осталась родная дочь.

В Следственном комитете пояснили, что следователи провели осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, в Новосибирске волонтёры ищут пропавшего 60-летнего мужчину по камерам.