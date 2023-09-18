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общество проиcшествия

Под Новосибирском загорелся междугородний автобус

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области на трассе загорелся автобус из Кемерово.

На трассе в Тогучинском районе Новосибирской области загорелся междугородний автобус, направлявшийся из Кемерово в Новосибирск. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 17 сентября моторный отсек междугороднего автобуса вспыхнул в районе села Юрты на дороге К-19.

Пассажиры автобуса самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. Никто не пострадал.

В 18.45 открытое возгорание было ликвидировано, а уже через час пожар удалось полностью потушить. Борьбу с огнем вели 6 человек и две единицы техники.

После происшествия пассажиров сгоревшего автобуса забрал резервный транспорт.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске неизвестные устроили разборки во дворе со стрельбой.

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Дамир Трубников

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