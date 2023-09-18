Полковник и майор устроили дебош в приморском ресторане

Сотрудниц СК проверяют на причастность к конфликту в одном из приморских ресторанов.

В Приморском крае произошел скандальный инцидент, связанный с отказом двух сотрудниц полиции и Следственного комитета пройти фейсконтроль в ресторане "Малибу" в городе Большой Камень.

Полковник Наталья З. и майор Виктория И. были остановлены охраной заведения, которая посчитала, что им уже хватило привилегий, и предложила им остаться дома.

Этот отказ серьезно расстроил правоохранительниц, которые в ответ начали угрожать работникам ресторана, размахивая своими служебными удостоверениями и даже угрожая тюрьмой. Несмотря, на прибытие полицейских на место происшествия, девушкам так и не удалось пройти в ресторан.

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