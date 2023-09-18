Расписание ряда пригородных поездов изменится с 26 сентября по 5 октября в Новосибирской области в связи с ремонтом пути

Расписание 9 пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 26 сентября по 5 октября в связи с проведением капитального ремонта пути. Корректировка во времени следования составит от 3 до 23 минут.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Барабинск – Татарская, Новосибирск – Каргат, Новосибирск – Татарская, Татарская – Колония, Коченево – Новосибирск, Татарская – Колония, Новосибирск-Восточный – Пригородный простор, Пригородный простор – Новосибирск.

Обращаем внимание, что в том числе 2 пригородных поезда будут курсировать раньше действующего графика движения.

26 сентября – 5 октября:

– №6375 Барабинск – Татарская, отправление со станции Барабинск в 6:53 (на 12 минут раньше), отправление со станции Кабаклы в 8:55 (по расписанию), прибытие на станцию Татарская в 9:19 (по расписанию);

– №6378 Татарская – Барабинск, отправление со станции Татарская в 14:54 (на 16 минут раньше), отправление с о.п. 2926 км в 15:43 (на 10 минут раньше), прибытие на станцию Барабинск в 17:13 (на 10 минут раньше);

– №6309 Новосибирск – Каргат, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:50 (на 8 минут позже), отправление со станции Дупленская в 11:46 (на 17 минут позже), прибытие на станцию Каргат в 12:55 (на 17 минут позже);

– №7141 Новосибирск – Татарская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), отправление со станции Кабаклы в 19:39 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 20:01 (на 10 минут позже);

– №6304 Коченево – Новосибирск, отправление со станции Коченево в 8:02 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 9:14 (на 3 минуты позже);

– №7142 Татарская – Новосибирск, отправление со станции Татарская в 8:34 (на 12 минут позже), отправление со станции Кабаклы в 9:00 (на 14 минут позже), отправление с о.п. 2926 км в 09:23 (на 20 минут позже), отправление со станции Барабинск в 10:53 (на 22 минуты позже), отправление со станции Коченево в 13:51 (на 23 минуты позже), отправление со станции Обь в 14:23 (на 15 минут позже), отправление с о.п. Правая Обь в 14:46 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:53 (на 14 минут позже).

26 сентября по 1 октября:

– №6347 Татарская – Колония, отправление со станции Татарская в 20:10 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Колония в 20:54 (на 10 минут позже).

26 – 29 сентября и 2 – 5 октября:

– №7303 Новосибирск-Восточный – Пригородный простор, отправление со станции Новосибирск-Восточный в 8:47 (на 4 минуты позже), прибытие на о.п. Пригородный простор в 9:34 (на 4 минуты позже).

– №7304 Пригородный простор – Новосибирск, отправление со станции Пригородный простор в 9:50 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 10:20 (на 4 минуты позже).

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в телеграм-боте «Экспресс-пригород»;

– по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00);

– на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД в Новосибирской области.