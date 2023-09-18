Россиян предупредили о введении масочного режима по всей стране

Роспотребнадзор назвал условие для возвращения в России масочного режима.

Роспотребнадзор высказался о возможности введения масочного режима на всей территории России. Ведомство отметило, что такое решение может быть принято только при наличии серьезных оснований.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что ограничительные меры, включая масочный режим, не планируются вводить без достаточных оснований. Однако в некоторых учреждениях могут быть введены локальные ограничения на определенный период времени.

Ранее сообщалось, что в Доме правительства будет введен масочный режим и другие профилактические меры из-за угрозы гриппа и коронавируса. Ограничения могут начать действовать уже с 18 сентября. Кроме использования масок, также будет ограничено количество посетителей и контактов между сотрудниками.

Масочный режим был введен в здании правительства еще в начале пандемии в 2020 году. В апреле этого года он был отменен из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», врач-инфекционист Андрей Поздняков, отметил, что коронавирус стал типичной респираторной инфекцией, хотя все еще представляет опасность для некоторых групп населения, включая людей с ослабленным иммунитетом и тяжелыми заболеваниями.