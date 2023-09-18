Сериал «Иванько» с актёром из Новосибирска покажут 18 сентября

Новый сезон сериала «Иванько» с участием актёра из Новосибирска покажут 18 сентября.

18 сентября на ТНТ пройдёт премьера нового сезона сериала «Иванько» с участием актёра из Новосибирска Алексея Верткова. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Производством комедийного проекта «Иванько» занималась команда Good Story Media. В съёмках также поучаствовали Лина Миримская, Валентина Мазунина, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Михаил Тройник, Анастасия Акатова, Софья Лебедева и Ольга Волкова. В новом сезоне появились и другие известные актёры, например, звезда сериала «Патриот» Дмитрий Журавлёв.

«Второй сезон "Иванько", в том числе, покажет стремление персонажей к принятию — себя, своих ошибок, последствий этих ошибок. Но так как не все выводы, сделанные ими, оказываются верными, герои заходят на новый круг проблем, из которых они будут выбираться с помощью юмора и жизнелюбия», — говорится в сообщении.

Новый сезон состоит из 21 серии. Первые эпизоды покажут уже 18 сентября в 20:00.

Ранее Сиб.фм публиковал мнение Алексея Верткова о проекте «Иванько». Он считает, что второй сезон сериала вышел более детальным в плане ситуаций, мотивов и внутренних метаний персонажей.