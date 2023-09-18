«Уральские авиалинии» возместят фермерам ущерб за посадку самолёта в поле под Новосибирском

Ущерб за посадку самолёта в поле в Новосибирской области возместят фермерам «Уральские авиалинии».

Нанесённый аграриям ущерб при экстренной посадке самолёта в поле под Новосибирском готовы возместить в «Уральских авиалиниях». Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирь».

За быстрое реагирование и комфортную для пассажиров экстренную посадку самолёта в поле губернатор Андрей Травников поблагодарил руководство Убинского района, врио заместителя главы региона Сергея Сёмку и врио министров транспорта и здравоохранения. Глава Убинского района Олег Конюк отметил, что на данный момент все последствия инцидента ликвидированы.

«Проблем никаких нет, сельхозтоваропризводитель сейчас считает ущерб. Представители "Уральских авиалиний" выходили на меня и на руководителя хозяйства — они готовы возместить ущерб. Сегодня на самолёте работает комиссия для принятия дальнейших решений, что дальше с ним делать», — заявил он.

Напомним, что 12 сентября самолёт Airbus A320 совершил аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. С тех пор он остался в поле под охраной, а к нему приезжают фотографироваться местные жители.