В Новосибирске показали оставшийся на поле самолёт Airbus A320

Местные жители приходят фотографироваться к севшему на поле самолёту под Новосибирском.

12 сентября в Новосибирской области самолёт Airbus A320 совершил аварийную посадку в пшеничном поле. С тех пор он остался в поле под охраной, а к нему приезжают фотографироваться местные жители. Об этом сообщили в telegram-канале "Новосибирск с огоньком".

К 18 сентября (на момент публикации) от самолёта убрали трапы, закрыли двери корпуса, зачехлили двигатели от лишней пыли, мусора и нежелательных посетителей, а также поставили рядом с гигантской машиной охрану. Несмотря на это, к нему продолжают приезжать, чтобы сфотографироваться.

Шасси самолёта, увязшие в рыхлой почве, извлекли из земли и установили на платформы.

Как считает авиационный эксперт, кандидат военных наук полковник в запасе Сергей Гаврилюк, после такой посадки самолёт придется только разбирать. Шансы, что его получится разобрать, доставить по частям на подходящий авиационный завод и пересобрать, крайне малы.

Ремонт могла бы провести компания Airbus, которая произвела самолёт: только она имеет юридическое право на работы по восстановлению. Также только фирма-изготовитель после ремонта выдаёт гарантию лётной годности, а самостоятельный ремонт может привести к потере прочности. Из-за объёма работ по восстановлению судно будет проще списать.