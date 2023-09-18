В НОВАТе впервые покажут легендарный спектакль «Женщины Есенина»

Спектакль МХАТа имени М. Горького «Женщины Есенина» впервые будет представлен на Большой сцене НОВАТа 22, 23, 24 и 25 ноября. Постановка Галины Полищук, ставшая одним из самых важных событий московской театральной жизни в 2021 году, вновь будет показана в столице Сибири после успешных гастрольных показов, состоявшихся в июне 2022 года.

Со дня премьеры 3 декабря 2021 года спектакль «Женщины Есенина» идет при неизменных аншлагах, сопровождаясь зрительским интересом как на родной сцене, так и на гастрольных площадках. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске «Женщин Есенина» посмотрели более семидесяти тысяч зрителей, а по итогам театрального сезона 2021/22 года «Московский комсомолец» признал «Женщин Есенина» лучшим спектаклем большой формы.

Спектакль Галины Полищук, литературным источником которого послужил монументальный биографический роман Захара Прилепина «Есенин: Обещая встречу впереди», свою гастрольную жизнь начал в июне 2022 года именно в Новосибирске. На сцене театра «Глобус», тогда принимавшего МХАТ, при переполненном зрительном зале с огромным успехом спектакль был показан трижды.

Главный режиссер МХАТа Горького, режиссер-постановщик спектакля «Женщины Есенина» Галина Полищук: «Спектакль идет при постоянных аншлагах. Это редко для театра. Сам МХАТ тоже вырос профессионально за это время – стал четким, собранным, строгим, каким и должен быть академический театр. «Женщины Есенина» – спектакль очень любимый как зрителями, так и творческим коллективом. Хотя иначе и быть не может: здесь все взаимосвязано, здесь нет мелочей. Каждый раз артисты пускаются в путь, как сталкеры, просят не ставить им в репетиции в день показа. Настолько им важно сыграть этот сложный и по устройству, и по актерским задачам спектакль. И что особенно дорого – они горды театром и спектаклем. Наверное, это и есть тот самый забытый патриотизм, который именно сегодня заставляет задуматься: у нас есть МХАТ с его великой историей, у нас есть наш Есенин».

В ноябре спектакль «Женщины Есенина» будет представлен на Большой сцене НОВАТа с участием классического «золотого» актерского состава: Сергей Есенин – Андрей Вешкурцев, Мать – Екатерина Стриженова, Отец – Станислав Курач, Аня Изряднова – Екатерина Ливанова, Зина Райх – Алиса Гребенщикова, Айседора Дункан – Екатерина Волкова, Галя Бениславская – Кристина Шмырина, Соня Толстая – Василиса Макарова, Мариенгоф – Николай Коротаев, Мейерхольд – Владимир Халтурин, Девушка с деревом – Ирина Слоневская и Девушка с баяном – Анна Кучерова.

Гастрольный проект реализуется в рамках программы «Большие гастроли», организованной ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.