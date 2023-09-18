В Новосибирске банк получил штраф за угрозу увеличения суммы долга

Штраф в размере 300 тысяч рублей получил банк за угрозу увеличения суммы долга в Новосибирске.

В Новосибирске сотрудник банка угрожал горожанке увеличить сумму долга, в результате чего организация получила штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

«Не хотите работать по хорошему, значит будем работать по негативным мероприятиям для вас в рамках правового поля», — заявил сотрудник банка жительнице Новосибирска.

Он пригрозил, что «негативными мероприятиями» может стать индексация — увеличение суммы долга. Женщина написала заявление в ФССП и приложила к нему запись разговора.

«По факту банкир вводил должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, с целью побуждения к возврату просроченной задолженности, используя психологические уловки», — отметил заместитель руководителя ГУФССП России по Новосибирской области Фёдор Плесовских.

Сотрудник банка также сказал, что у женщины «не присутствует мозговой деятельности», чем унизил её честь и достоинство.



Выяснилось, что с женщиной регулярно связывались коллекторы, чтобы вернуть просроченную задолженность. Однако звонки превышали допустимое количество: в неделю звонили от пяти до десяти раз при допустимых двух, в месяц — по девятнадцать при допустимых восемь. Это продолжалось более полутора лет.

Банк обвинили по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» КоАП РФ (часть 1 статьи 14.57). Банк оплатил штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, что популярный рэпер Алексей Узенюк (Элджей) не оплатил штрафы на 330 тысяч рублей.