Игрок ХК «Сибирь» Тейлор Бек назвал лучшего вратаря КХЛ

Тейлор Бек из ХК «Сибирь» назвал Антона Красоткина лучшим голкипером лиги.

Игрок ХК «Сибирь» Тейлор Бек высказал мнение о лучшем вратаре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Форвард считает, что его коллега по клубу Антон Красоткин заслуживает звания лучшего голкипера лиги. Он поделился своим мнением после победного матча со СКА из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.

В этой игре Бек стал автором обеих шайб в ворота противника, а Красоткин отразил 43 из 44 бросков. По словам Тейлора Бека Красоткин даёт им шанс в каждой игре.

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