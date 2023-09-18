ФК «Новосибирск» переименуют после голосования — фанаты определились с названием

В Новосибирске прошло голосование за новое название футбольного клуба.

Футбольный клуб "Новосибирск" получил новое название после голосования болельщиков. Результаты опроса были опубликованы в официальной группе команды в социальных сетях. Всего было подано 1 499 голосов, из которых пять оказались недействительными.

Большинство болельщиков, а именно 1 111 человек, проголосовали за название "Сибирь". Еще 246 фанатов поддержали вариант "Чкаловец". 137 жителей выступили за сохранение прежнего названия клуба.

Таким образом, футбольная команда "Новосибирск" теперь будет выступать под новым названием "Сибирь", аналогично хоккейному клубу из Новосибирска.