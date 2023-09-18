В Новосибирске открылся первый за 13 лет вытрезвитель

В Новосибирске показали первый в городе вытрезвитель.

В Новосибирске появился первый в городе вытрезвитель. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Учреждение расположено на Старом шоссе и было подвергнуто реконструкции.

Вытрезвители не работали в городе 13 лет. В помещении есть комнаты на 3-4 человека, а также душ и прачечная. После того, как постояльцы приходят в себя, им предоставляется возможность выпить чай и посмотреть телевизор.





Посетителей в вытрезвитель привозят в социальный центр круглосуточно. Внешне он больше похож на санаторий. Туда попадают люди, которые нарушили общественный порядок. Могут обратиться и сами любители горячительных напитков.

После поступления постояльца его осматривает фельдшер. Если у него серьезные травмы, то вызывают скорую помощь. После осмотра можно принять душ, а при желании выдается сменная одежда.

Сотрудники вытрезвителя следят за тем, чтобы постояльцы соблюдали водно-питьевой баланс. Пребывание в вытрезвителе не должно превышать суток.



Напомним, власти Новосибирска попросили жителей города осторожнее выбирать алкоголь в магазинах.