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общество проиcшествия

В Новосибирске перекрыли улицу Революции из-за ремонта теплотрассы

Фото: Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В Новосибирске на улице Революции возник дефект теплотрассы.

В Новосибирске улица Революции частично закрыта из-за ремонта теплотрассы. По словам местных жителей, рабочие начали раскапывать новый участок асфальта. В пресс-службе СГК подтвердили ремонтные работы.

Представители компании пояснили, что на тепловой камере на улице Революции возник дефект, который требует устранения. Работы будут проводиться в течение недели.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске отопление включат 21 сентября. В первую очередь к сети теплоснабжения подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы. С 25 сентября, во вторую очередь, начнут включать тепло в жилых домах и на промышленных объектах.

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Дамир Трубников

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