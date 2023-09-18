В Новосибирске перекрыли улицу Революции из-за ремонта теплотрассы

В Новосибирске на улице Революции возник дефект теплотрассы.

В Новосибирске улица Революции частично закрыта из-за ремонта теплотрассы. По словам местных жителей, рабочие начали раскапывать новый участок асфальта. В пресс-службе СГК подтвердили ремонтные работы.

Представители компании пояснили, что на тепловой камере на улице Революции возник дефект, который требует устранения. Работы будут проводиться в течение недели.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске отопление включат 21 сентября. В первую очередь к сети теплоснабжения подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы. С 25 сентября, во вторую очередь, начнут включать тепло в жилых домах и на промышленных объектах.