В Новосибирске отопление включат 21 сентября

Отопительный сезон в Новосибирске начнется 21 сентября.

В Новосибирске отопление в жилых домах, промышленных и социальных зданиях начнут включать с 21 сентября. Об этом сообщили на совещании правительства 18 сентября.

В первую очередь к сети теплоснабжения подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы. С 25 сентября, во вторую очередь, начнут включать тепло в жилых домах и на промышленных объектах.

На момент публикации отопление включено уже в 123 зданиях. Это в основном школы, детские сады и объекты здравоохранения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у жителей Новосибирской области есть возможность досрочно подключить отопление. Новосибирцы могут передать заявку специалистам теплосетевого подразделения СГК, запросив досрочное подключение тепла. Это потребует обсуждения вопроса с соседями и подачи коллективной заявки управляющей компании. Далее она поступит в СГК. Услугу предоставят при наличии технической возможности.