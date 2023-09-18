В Новосибирске рассказали подробности падения мальчика из окна 8 этажа

В Новосибирске из окна на 8 этаже выпал 7-летний мальчик.

В Новосибирске 7-летний мальчик выжил после падения с 8-го этажа здания. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошел 16 сентября в квартире в Октябрьском районе. Ребенок оказался без присмотра взрослых, и, как видно на опубликованных кадрах в телеграм-канале "Инцидент Новосибирск", он вылез из окна и упал на крышу подземного паркинга, не успев удержаться за подоконник.

После падения мальчик получил различные травмы и был госпитализирован. Следственным комитетом проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения.

В воскресенье, 17 сентября, появилась информация о том, что ребенка, выпавшего из окна, удалось стабилизировать. Мальчик в сознании и дышит самостоятельно. Об этом сообщил главврач больницы.