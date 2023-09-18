Под Новосибирском умер заслуженный врач РФ Владимир Гнидин

Под Новосибирском скончался врач-хирург из Болотнинского района Владимир Гнидин.

В Новосибирской области скончался заведующий хирургическим отделением Болотнинской ЦРБ Владимир Гнидин, сообщает глава района Олег Королев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Специалисту было 65 лет.

В 2011 году Владимир Гнидин был награжден званием "Заслуженный врач Российской Федерации", а также являлся почетным жителем города Болотное.

Многие жители Сибири называли его "хирургом от Бога". Причины смерти не были уточнены в публикации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбудили уголовное дело после травмы девочки на аттракционе. Она отдыхала в веревочном парке в Дзержинском районе Новосибирска.

Когда она с инструктором спускалась с верхней трассы, то упала на землю и получила множественные травмы. Её госпитализировали. На момент публикации лечение продолжается.

Также отправивший прощальное письмо пассажир рассказал о посадке самолёта в поле под Новосибирском.