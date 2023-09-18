В Новосибирской области ввели новые правила для выгула собак

Региональное правительство объявило о запрете выгула средних и крупных собак без намордника.

В Новосибирской области ввели новые ограничения на выгул и содержание домашних животных. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Теперь в общественных местах обязательно надевать на животных намордник. Правило распространяется для средних и крупных собак. Питомцев нужно держать на коротком поводке, а кошек — в специальных переносках.

Важным изменением стал запрет на содержание животных в подъездах, подвалах и на чердаках многоквартирных домов. Теперь в частных домах, коммунальных квартирах и общежитиях на одну крупную собаку или двух маленьких должно приходиться не менее 12 квадратных метров.

Дополнительным ограничением стал запрет выгула средних собак детьми до 14 лет, недееспособными людьми и лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что 3 сентября женщина выгуливала телевизор вместо собаки.