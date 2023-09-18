Вдова погибшего главы ЧВК «Вагнер» Пригожина сменила фамилию

Жена Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью.

В системе СПАРК появилась информация о том, что Евгения Пригожина, вдова главы ЧВК «Вагнер», официально сменила свою фамилию. Об этом пишет петербургское издание «Фонтанка».

Теперь ее зовут Любовь Валентиновна Кряжева, однако неизвестно, когда именно женщина сменила фамилию. Известно, что вдова Пригожина является предпринимательницей, а фамилия Кряжева, по данным журналистов, является девичья.

Напомним, советника по безопасности президента Центральноафриканской республики Виталия Перфильева из Новосибирска внесли в санкционный список США.