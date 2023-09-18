Волонтёры из Новосибирска спасли привязанную к веткам собаку

В Новосибирске трое суток просидела на земле без возможности двигаться.

В Новосибирске 15 сентября была найдена собака, привязанная к веткам в овраге. Питомец был истощен, а его глаза и молочные железы были воспалены. Об этом сообщила волонтёр Стаса Степанова корреспонденту МК-Новосибирск.

По её словам, собака была привязана к веткам за ошейник настолько плотно, что она не могла двигаться и задыхалась. Животное просидело на земле без движения три дня.

Соседи слышали жалобный лай три дня, но боялись подойти к оврагу. Они связались с волонтёрами, которые приехали на место и помогли собаке выбраться. После спасения животное было доставлено в ветеринарную клинику.

Собака кашляла и тяжело дышала. Врачи думали, что у неё мастит, но обошлось: оказался просто отёк шеи, который быстро прошёл. У собаки также были воспалённые глаза и молочные железы. Предполагается, что она недавно родила.

Животное было отдано на передержку, чтобы найти ему новых хозяев. Сейчас собака нуждается в новых владельцах на временное или постоянное содержание.



Напомним, добровольцы открыли сбор средств на лечение пострадавшей собаки.