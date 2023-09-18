В Новосибирске привязанную к дереву собаку нашли в лесу

В лесу Новосибирска волонтёры нашли привязанную к дереву собаку.

Привязанную к дереву собаку нашли волонтёры в лесу Новосибирска. Она просидела там трое суток. Об этом 13 сентября сообщили в паблике «ГБР_ZOO_НСК» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пса просто привязали к дереву так, что он душится! Глаза красные и опухли. Ошейник был плотно привязан к веткам, малышка душилась», — говорится в сообщении.

Волонтёры также отметили, что животное просидело в лесу трое суток. Сейчас собака находится на временной передержке. У неё отекла шея от удушья: она постоянно кашляет и тяжело дышит. Возможно, у неё мастит.

Теперь добровольцы открыли сбор средств на лечение пострадавшей собаки.

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Напомним, что за лето 2023 года 58 кошек и собак вылетели за границу Новосибирска через аэропорт «Толмачёво».