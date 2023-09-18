«Западная пропаганда»: православный активист обратится в прокуратуру после показа «Барби» в Новосибирске

Православный активист Квасницкий планирует пожаловаться в прокуратуру после премьеры «Барби» в Новосибирске.

Православный активист Иван Квасницкий из Новосибирска хочет обратиться в прокуратуру с жалобой на фильм «Барби». Об этом он рассказал корреспонденту «Сиб.фм».

«Я могу согласиться с теми товарищами, которые до меня выразили свою позицию, что это пропаганда западного образа жизни. Фильм будут показывать детям. А я как педагог понимаю, что он формирует определённый образ мысли. У этого есть определённое название — ментальная война. Этот термин сейчас очень часто используется даже военными», — отметил Иван Квасницкий в беседе с «Сиб.фм».

31 августа в Министерстве культуры РФ заявили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствует укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Премьеры этих картин могли не состояться в России, однако 9 сентября в новосибирских кинотеатрах всё-таки показали фильмы Греты Гервиг и Кристофера Нолана.

Спустя неделю после премьеры зрители заметили, что монтажёры размыли одну сцену в фильме про Барби. На ней два Кена целуют в щёки Райана Гослинга — это посчитали пропагандой нетрадиционных ценностей.

Православный активист также добавил, что фильм ещё не посмотрел, но готов ознакомиться с ним.

«У нас есть культурная политика и указ №809*, который чётко определяет что можно, а что нельзя. Можно посмотреть фильм с целью написать в компетентные органы», — заключил Квасницкий.

* Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Напомним, что глава Совета отцов в Новосибирске Сергей Майоров назвал показ «Барби» изменением культурного кода российского народа, своего рода мягкой силой, а также вестернизацией мирового культурного пространства.