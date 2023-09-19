Докторскую колбасу от новосибирской фирмы признали фальсификатом

«Докторская» колбаса от новосибирской фирмы не прошла контроль качества.

Колбаса фирмы из Новосибирска, выпущенная под маркой «Докторская», не прошла гистологический тест в Красноярске. Исследование выявило в ее составе крахмал, муку и даже костную крошку, которые не были указаны ни в рецепте, ни в маркировке. Поэтому продукция была признана фальсифицированной.

Кроме того, аналогичный результат был получен и при проверке «Докторской» колбасы от других производителей по всей России, таких как: «Омский бекон», «МПК „Атяшевский“, „Великолукский мясокомбинат“ и „Стародворские колбасы“, что также привело к признанию их фальсификатом.

Только одна партия «Докторской» колбасы в Красноярском крае прошла тестирование без замечаний.

Ранее Сиб.фм сообщал, что к середине сентября в Новосибирской области убрали только 29% урожая. Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко на оперативном совещании 18 сентября отметил существенное отставание темпов уборки урожая от прошлогодних. Он назвал в числе причин этого зелень и вторую волну сорняков.