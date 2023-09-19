К середине сентября в Новосибирской области убрали только 29% урожая

В Новосибирской области урожай убрали всего на 29%.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2023 году темпы сбора урожая понизились по сравнению с прошлым годом.

Как подчеркивают в ведомстве, работы выполнены всего на 29% уборочных площадей. Так, на данный момент зерновые и бобовые культуры уже скошены на 467 тысяч гектарах и обмолочены на 450 тысяч гектарах с соответствующей урожайностью 17,2 центнера с одного гектара. Убрали технические культуры на 22 тысячах гектарах, что равно 8% от плановых показателей.

Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко на оперативном совещании 18 сентября отметил существенное отставание темпов уборки урожая от прошлогодних. Он назвал в числе причин этого зелень и вторую волну сорняков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска нашёл фиолетовые грибы с запахом фруктов. Он уточнил, что несмотря на необычный цвет, эти грибы являются съедобными и очень вкусными.

Также в Новосибирске «скорая» ехала больше 3 часов к ребёнку с температурой 40. Ребёнка посмотрели и поставили диагноз «ангина», но фельдшер сказала вызывать утром врача, так как «они не имеют права выписывать антибиотики».