В Новосибирске «скорая» ехала больше 3 часов к ребёнку с температурой 40

В воскресенье, 17 сентября, бригада «скорой помощи» в Новосибирске ехала к 11-летней девочке более 3 часов.

Свою историю рассказала мама девочки Марина. Ей пришлось уехать в командировку, и с ребёнком остался отец девочки. Недомогание 11-летняя школьница почувствовала ещё днём.

«Сначала температура была не очень высокая – 38 с небольшим, при этом горло было чистое. Она начала кашлять, а в воскресенье кашель усилился. В обед дочь уснула, а когда проснулась, у неё температура была 40, — рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Марина. – Я была в командировке, а дома был муж, который никогда детей не лечил. Я инструктировала его по телефону, но было страшно, потому что температура – высокая».

Когда температура продолжила расти, родители решили вызвать ребёнку «скорую» на улицу Немыткина. Так как время было уже 17.44 воскресенья, было понятно, что врач из поликлиники уже не придёт. Ситуация не улучшалась, а в 19.13 карета скорой к ребёнку так и не выехала, утверждает собеседница.

«В итоге, нам пришлось справляться самим, а помощи так и не последовало. Мы дали ребёнку двойную дозу парацетамола, натёрли её водкой и кое-как начали побеждать высокую температуру, — продолжает Марина.

– Было страшно оставаться в ночь с ощущением, что «скорая» не приедет».

Скорая приехала через 3 часа 20 минут. Ребёнка посмотрели и поставили диагноз «ангина», но фельдшер сказала вызывать утром врача, так как «они не имеют права выписывать антибиотики».

Родители всю ночь боялись, что девочке ночью станет хуже, а утром позвонили в детскую поликлинику по месту жительства.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал историю жительницы Новосибирска, которая отравилась двумя бокалами вина. Тогда главврач Станции скорой медицинской помощи заявил, что тот случай не относится к экстренным, когда бригада приезжает в течение 20 минут.

Корреспондент Сиб.фм обратился вновь за комментарием к главврачу Станции скорой медицинской помощи Александру Балабушевичу, а также в Минздрав Новосибирской области. Глава «скорой» предложил написать официальный запрос, а специалисты министерства скинули свод правил, которыми руководствуются бригады фельдшеров по всей России. Согласно ему, «скорая» приезжает в течение 20 минут в нескольких случаях.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, в том числе:

нарушения сознания; нарушения дыхания; нарушения системы кровообращения; психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; болевой синдром; травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов); термические и химические ожоги; кровотечения любой этиологии; роды, угроза прерывания беременности.

Как объясняют медики, высокой температуры в этом списке нет. Однако понятие «болевой синдром» всегда сопровождает любое заболевание, поэтому трактовать его можно по-разному. Сиб.фм ждёт и более конкретных объяснений по вызовам «скорой» к детям с высокой температурой, а также конкретного случая.